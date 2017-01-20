ألمانيا ترشح نفسها لاستضافة يورو 2024

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لاستضافة فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام عام 2024.

وجاء في بيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت: ” سنتقدم بطلب للاتحاد الأوروبي للعبة في موعد أقصاه الثالث من مارس المقبل لاستضافة البطولة القارية لعام 2024″.

وأضاف البيان ” سيتم تقديم ملف يتضمن إقامة 10 استادات مقترحة في عشر مدن لاحتضان فعاليات البطولة”.

وسيكشف الاتحاد الأوروبي للعبة عن الدولة المنظمة ليورو 2024 في سبتمبر 2018.

وتسعى ألمانيا لاستضافة أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخها، حيث سبق لها تنظيم تلك البطولة القارية عام 1988.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة الأوروبية (يورو 2020) في 13 دولة، بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء البطولة. (ANADOLU)

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