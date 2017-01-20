ألمانيا : توقع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الراغبين بالعودة الطوعية

قالت يوتا كوردت رئيسة المكتب الاتحاد لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا أن أرقام طالبي اللجوء الذين يغادرون ألمانيا بشكل طوعي “سترتع بشمل ملحوظ” حسب ما نقلته صحيفة “فرانكفورتلر آلغماينه تسايتونغ” في عددها الصادر اليوم الجمعة.

وأشارت كوردت بهذا الصدد إلى ميزانية قدرها 40 مليون يورو خصصتها الحكومة الألمانية هذا العام لدعم العودة الطوعية.

ويذكر أن 54 ألف لاجئ استفادوا عام 2016 من التحفيزات المالية الحكومية والتي ساعدتهم على انطلاقة جديدة في بلدانهم الأصلية بغلاف مالي قدره 21 مليون يورو.

وابتداء من شهر فبراير/ شباط المقبل سيتم تطبيق سلم متدرج بشأن العودة الطوعية، كلما سارع الناس إلى اتخاذ قرار العودة، كلما زادت قيمة الدعم” على حد تعبير كوردت.

وفي حال ظهرت مؤشرات بعدم وجود آفاق تسمح للاجئ بالبقاء في ألمانيا، فإن مكتب الهجرة يعرض عليه الخيارات الموجودة للمغادرة الطوعية. (DPA-KNA-DW)

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