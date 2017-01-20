ألمانيا : لاجئان سوريان ينضمان لوحدة الإطفاء في المدينة التي يقيمان فيها

قام لاجئان سوريان بالتطوع في وحدات الإطفاء بمدينة “هايليغنشتادت” في ولاية تورينغن بألمانيا.

يأتي عبد الرحمن الحمصي (34 عاماً – حلب) ولادقين بطل (28 عاماً – دمشق) مرتان في الأسبوع إلى دورات تدريبية في المركز، ويريد اللاجئان، بحسب ما نقلت عنهما صحيفة “إن زودتورنغن” الألمانية، وترجم عكس السير، أن يساعدا الناس ويكافحا الحرائق.

ونقلت الصحيفة عن “توماس مولر”، ممثل جهاز الإطفاء، قوله : “المهم بداية إتقان اللغة الألمانية والإلمام بمصطلحات العمل وقوانين الوقاية من الحوادث”.

وكان اللاجئان السوريان وصلا قبل عام إلى ألمانيا، وتنقلا عبر عدة مناطق، إلى أن استقر الحال بهما في هايليغنشتادت.

ويعمل في الوحدة التي انضم إليها الحمصي وبطل 60 شخصاً، وقد بدأ الاثنان بإحضار مأكولات سورية إلى العمل حيث يسود “جو عائلي وكثير من المرح”، بحسب الصحيفة.

وقالت “ماترينا غريته” التي ساعدتهما في الانضمام إلى الوحدة، إنهما يتعلمان بسرعة ويقومان بدعاية رائعة لنفسيهما.

عكس السير