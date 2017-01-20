ألمانيا : لاجئون سوريون يشاركون بفعالية ثلجية باردة تحت عنوان ” الحرية و السلام “

نظمت دائرة مساعدة اللاجئين في “فوت أوشينغن” بولاية بادن فورتنمبيرغ، فعالية تجول في الأجواء الباردة والثلجية.

وقامت “بيته ياكوبي” بقيادة الجولة مع ثلاثة مساعدين آخرين وأربعة سوريين، حيث قاموا بالمشي لمسافة 5 كيلومترات في الغابة الثلجية.

وفي اليوم التالي دعت دائرة المساعدين اللاجئين إلى كوخ صغير عند القرية الإيفانغيلية مع عدة أشخاص آخرين للاستماع إلى الموسيقا وشرب القهوة و الشاي.

وقالت صحيفة “زودكورير”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شعار الرحلة كان تحت قصيدة الشاعر “بيتر روزبرغ” عن الحرية والسلام.

وأضافت الصحيفة أن سكان فوت أوشينغن باتوا يعتبرون اللاجئين مواطنين جدد ويرحبون بهم، كما أن دائرة مساعدة اللاجئين في المدينة فعالة جداً، إذ قامت بتوفير شقق لجميع اللاجئين فيها.

عكس السير