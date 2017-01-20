ألمانيا : محاكمة رجل اعتدى جنسياً على ابنة أخته الرضيعة !

يقف رجل من ولاية سارلاند أمام المحكمة بتهمة الاستغلال الجنسي لرضيعة بالغة من العمر 7 أشهر، أكثر من مرة.

وقالت وسائل إعلام ألمانية محلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الخبراء يعتقدون أن السبب هو “الإدمان الجنسي”.

ويترقب أن يتم الحكم على الرجل بالسجن لفترة طويلة أو بالحجر مدى الحياة في إحدى المصحات النفسية.

ووفق ما قالت المحكمة، فإن الرجل قام لمدة عام باستغلال ابنة أخته جنسياً مذ كان عمرها 7 أشهر، ولم يكتف بذلك، بل قام بتصوير ما يفعل أيضاً.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي بحقه، نهاية الشهر الجاري.

عكس السير