أمريكا تعلن عن قتلها لقيادي في ” تنظيم القاعدة ” بريف إدلب

تبنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس اغتيال مسؤول بتنظيم القاعدة في غارة جوية بشمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة بيتر كوك في بيان، إن محمد حبيب بوسعدون التونسي الذي قتل في 17 كانون الثاني/ يناير في محافظة إدلب كان “مسؤولا عن العمليات الخارجية لتنظيم القاعدة”.

واضاف كوك انه كان “مرتبطا بمشاريع اعتداءات إرهابية ضد مصالح غربية”.

واشار إلى أن محمد حبيب بوسعدون التونسي وصل إلى سوريا عام 2014 بعد “قضائه سنوات عديدة في بلدان عدة في أوروبا والشرق الاوسط حيث كانت له روابط بعدد من المتطرفين”.

وتبنت وزارة الدفاع الامريكية ايضا مقتل عضو آخر بتنظيم القاعدة في 12 كانون الثاني/ يناير، هو عبد الجليل المسلمي بضربة اخرى تم شنها في ادلب.

وبحسب البنتاغون فإن هذا التونسي الذي تدرب لدى حركة طالبان في اواخر تسعينات القرن الماضي كانت لديه “روابط عديدة وقديمة” مع عناصر تنظيم القاعدة الذين يعدون لـ”عمليات خارجية” وهي عبارة تعني اعتداءات.

في 5 كانون الثاني/ يناير قال كوك “نواصل عملنا بحيث لا يكون للقاعدة اي ملاذ في سوريا”.(AFP)

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