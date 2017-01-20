أنشيلوتي : أتمنى بقاء تشابي ألونسو

أعرب المدير الفني لنادي #بايرن_ميونخ الألماني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن أمنيته بأن يظل اللاعب الإسباني تشابي ألونسو ضمن صفوف فريقه في الموسم المقبل.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي على هامش مباراة بايرن ميونخ أمام فرايبورغ اليوم الجمعة، في مسابقة الدوري الألماني “بوندسليغا”: “أعتقد أن ألونسو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وأتمنى أن يظل معنا في الموسم المقبل”.

وكشف أنشيلوتي أنه تكلم مع ألونسو في وقت سابق حول هذا الموضوع، وأضاف قائلاً: “أعرف أن تعاقده ينتهي بنهاية العام الجاري، ليست لدي معلومات”.

وكان ألونسو (35 عاماً)، لاعب وسط ميدان ريال مدريد السابق، قد قال إنه لا يعرف إذا كان سيستمر في لعب كرة القدم بعد انتهاء تعاقده.

وانضم ألونسو لصفوف بايرن ميونخ في أغسطس (آب) 2014 مقابل 9 ملايين يورو (تسعة ملايين و600 ألف دولار). ( DPA )

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