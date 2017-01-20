إعلام النظام يكشف عن عدد و قيمة الجولات التي سرقت في دمشق عام 2016

قالت وسائل إعلام موالية إن عدد الهواتف النقالة المسروقة في دمشق وريفها (مناطق سيطرة النظام) منذ بداية العام الجاري حوالي 1500 هاتف، في حين كشفت إحصائيات قضائية عن أن العدد الإجمالي لهذا النوع من السرقات بلغ نحو 20 ألفاً خلال العام الماضي 2016.

وبينت الإحصائيات أن معظم حالات السرقة تكون عبر نشل الجوال من دون أن يشعر صاحبه، مشيرة إلى أن جوالات “سامسونغ” هي الأكثر سرقة في العام الحالي، وأنه تمت إعادة الكثير من الجوالات المسروقة لأصحابها العام الماضي

وأشارت الإحصائيات، بحسب صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أيضاً إلى أن سرقة الجوالات أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع، وخصوصاً أن سارقيها يستغلون الأماكن المزدحمة، مبينة أن عدداً كبيراً منها سرقت نتيجة وقوف أصحابها على أفران الخبز أو في أماكن توزيع أسطوانات الغاز.

وقدرت قيمة الجوالات المسروقة العام الماضي بنحو مليار ليرة سورية.

عكس السير