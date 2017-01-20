إنريكي : التأهل لم يحسم بعد

أعرب مدرب #برشلونة لويس إنريكي عن رضاءه تجاه الأداء ونتيجة مباراة الذهاب من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والتي تعد بمثابة “خطوة أولى نحو نصف النهائي”، رغم تحذيره أن تأهل فريقه “لم يحسم بعد” حيث أن النتيجة هي 1-0.

وقال إنريكي: “إنها نتيجة كبيرة و نبأ جيد أن نفوز في الأنويتا، قدمنا مباراة متكاملة للغاية وأظهرنا أشياء رائعة في أوقات منها”، وذلك عقب انتهاء مواجهة ريال سوسييداد على ملعبه الصعب.

وأصر المدرب على أن الفوز استلزم “عملاً مضنياً”، مهنئاً لاعبيه لأنهم “كانوا في أقصى درجات التركيز على جميع المستويات، وكذلك من أجل تجاوز ضغط لا ريال”.

كما اعترف مدرب البلوغرانا أن غياب إنييستا في الشوط الثاني أثر على فريقه، موضحاً أنه اضطر لاستبداله بين الشوطين بعد “معاناته من متاعب” يتوقع أن تؤدي لغيابه عن عدة مباريات مقبلة، وأعلن إنريكي أنه يفضل الانتظار لحين ظهور نتيجة الفحوصات الطبية التي ستجري اليوم لتقييم حالة إنييستا.

بالمثل، احتفى لويس إنريكي بأداء الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان “مثالياً في دوره و منسجماً للغاية في إيقاع لعب الفريق”. ( EFE )

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