إيقاف رئيس نادي فنربغشه التركي و تغريمه مالياً

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف رئيس نادي #فنربغشه عزيز يلدريم، حتى نهاية الموسم الحالي، بالإضافة لتغريمه مبلغاً مالياً، على خلفية انتقاده للحكام بعد إحدى المباريات في بطولة الدوري المحلي.

وكان يلدريم تعرضت للانتقادات، عقب تعادل #فنربغشه المخيب 2-2 مع أضنة سبور (المتواضع)، إذ شن هجوماً لاذعاً بعد انتهاء المباراة على حكم المباراة، مطالباً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشف اتحاد الكرة التركي أن يلدريم قام بتهديد الحكام في ملعب المباراة عقب نهاية اللقاء.

ويحتل فنربغشه المركز الرابع في ترتيب الدوري التركي حالياً، بفارق سبع نقاط كاملة خلف باشاك شهير المتصدر. ( DPA )

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