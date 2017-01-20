استقبال حاشد لكارلوس تيفيز في شنغهاي

حظي النجم الارجنتيني #كارلوس_تيفيز باستقبال حاشد الخميس لدى وصوله الى مدينة شنغهاي الصينية حيث سيدافع عن الوان النادي المحلي شنغهاي شينهوا وسيصبح اللاعب الاغلى اجرا في العالم.

وبدا تيفيز البالغ من العمر 32 عاما مبتسما لدى وصوله الى مطار شنغهاي الدولي وقد لف عنقه بمنديل الوان ناديه الجديد حيث رافقه رجال شرطة الذين ساعدوه على تجاوز الحشود الكبيرة في المطار التي راحت تهتف “كارلوس! كارلوس!”.

واذا كانت صفقة انتقال تيفيز من بوكا جونيورز الارجنتيني بلغت 5ر10 ملايين يورو فقط بحسب تقارير صحافية، فان اللاعب سيتقاضى الاجر الاعلى في العالم والذي قدرته الصحف بـ38 مليون يورو في الموسم الواحد اي اكثر بكثير مما يتقاضى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في برشلونة وريال مدريد تواليا.

وصرح احد انصار الفريق الصيني ويدعى يان جيانغ “امل بان يعيد تيفيز المجد الى شينهوا. لا انتظر الفوز بدوري ابطال اسيا بل بلوغ الدور ربع النهائي كحد ادنى”.

ويأتي انتقال تيفيز بعد اسبوعين من صفقة انتقال البرازيلي اوسكار من تشلسي الى شنغهاي سيبغ مقابل 60 مليون يورو.

وضمت الاندية الصينية في الفترة الاخيرة لاعبين كبار من امثال البرازيلي هولك، والايطالي غراتسيانو بيللي والارجنتيني ايزيكييل لافيتزي.

يذكر ان الاتحاد الصيني اصدر قانونا جديدا يتيح للاندية الصينية اشراك ثلاثة اجانب في وقت واحد هذا الاسبوع بعد ان كان العدد الاقصى هو اربعة لاعبين في السابق. ( AFP )

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