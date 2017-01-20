الدنمارك ترسل قوات برية إلى الحدود السورية

قالت وسائل إعلام دنماركية، الجمعة، إن حكومة البلاد سترسل قوات خاصة تابعة للقوات البرية في الجيش، إلى الحدود السورية العراقية، في إطار مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

وذكرت صحيفة بوليتيكان الدنماركية أن وزير الدفاع كلاوس فريدريكسن عقد في مقر الوزارة الخميس اجتماعا سريا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان الدنماركي، تناول فيه تطورات الوضع على الساحة العراقية السورية.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة بدأت تفكر في إرسال قوة عسكرية إلى الشرق، عقب توجه عناصر من تنظيم الدولة إلى الحدود السورية قادمين من العراق، بعد تزايد العمليات الأمنية هناك.

ومن المنتظر أن ترسل الحكومة الدنماركية ملف “إرسال قوة عسكرية” إلى لجنة السياسات الخارجية في البرلمان؛ للحصول على تفويض.

وسيقدم وزراء الخارجية والدفاع في الحكومة على اللجنة الجمعة، عرضا متعلقا بملفات “العمليات الدولية” و”سوريا والعراق”، بحسب ما نقلته الصحيفة.

ولم تشر الصحيفة إلى عدد القوة المزمع إرسالها. (ANADOLU)

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