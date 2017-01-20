السعودية : اكتشاف ” ناب فيل ” منقرض طوله أكثر من مترين

اكتشف فريق وحدة الأحافير، التابع لهيئة المساحة الجيولوجية #السعودية، ناباً لنوع منقرض من الفيلة، طوله متران وربع المتر “225 سم”، في صحراء النفود شمال غرب المملكة.

وقال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الدكتور زهير عبدالحفيظ نواب : إن “فريق وحدة الأحافير اكتشف خلال العمل الميداني المشترك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجامعة أكسفورد البريطانية، ومعهد ماكس بلانك الألماني، وباحثين من أستراليا وإسبانيا، ناباً لنوع منقرض من الفيلة في رسوبيات البحيرات القديمة في صحراء النفود شمال غرب المملكة، وهو سيعطي معلومات عن التاريخ الجيولوجي والبيئات والمناخ القديم في شبه الجزيرة العربية”.

واكتشفت الهيئة سابقاً بقايا ثدييات كبيرة منقرضة في المنطقة نفسها بحسب صحيفة الوطن السعودية حيث شملت: ” فيلة عملاقة وخيولا وثيران وغزلان ومها وضباعاً وكلاباً برية وطيوراً جارحة “، وتم جمع أكثر من 80%‏، من بقايا فيل عملاق منقرض من الموقع نفسه، وجميع هذه العينات معروضة في متحف وحدة الأحافير بالهيئة.

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