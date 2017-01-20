المنافسة تشتعل في الدوري الانكليزي على جائزة ” الحذاء الذهبي “

يشهد السباق على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنكليزي الممتاز تنافسًا قويًا وشرسًا بين عدد كبير من المهاجمين، الساعين لاعتلاء صدارة ترتيب الهدافين، ومن ثم تعزيز فرصهم للتتويج أيضًا بجائزة “الحذاء الذهبي” الأوروبي كأفضل هداف في القارة العجوز.

وبحسب تقرير لصحيفة “ماركا ” الإسبانية، فإن الصراع على لقب أفضل هداف في الدوري الإنكليزي يعتبر الأقوى حالياً مقارنة ببقية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى التي شهدت انفراد مهاجمين بالصدارة مبتعدين بفارق واسع من الأهداف، في وقت أن السباق في بطولة “البريميرليغ ” صدارته يتقاسمها 6 مهاجمين، إذ ان الفارق بين الأول والأخير هدفان فقط، وذلك بعد مرور 21 جولة من منافسات الموسم الرياضي 2016-2017.

ويقود سباق الهدافين في الدوري الإتكليزي حتى الآن ثلاثة مهاجمين برصيد تهديفي يبلغ 14 هدفاً، هم الإسباني دييغو كوستا هداف نادي تشيلسي والسويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش هداف نادي مانشستر يونايتد والتشيلي أليكسيس سانشيز هداف نادي أرسنال وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، حيث يتقدم هذا الثلاثي بفارق هدف واحد فقط عن الدولي الإنكليزي هاري كين الذي سجل 13 هدفاً لصالح نادي توتنهام هوتسبير ثم يأتي بعدهم المخضرم الإنكليزي جيرمين ديفو هداف نادي سندرلاند و البلجيكي روميلو لوكاكو هداف نادي ايفرتون، حيث احرز كل منهما 12 هدفًا.

ويتطلع هداف الدوري الإنكليزي الممتاز إلى إعادة جائزة “الحذاء الذهبي” كأفضل هداف في أوروبا إلى الملاعب الإنكليزية التي افتقدتها منذ عام 2014 عندما توج بها المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بقميص نادي ليفربول مناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني بعدما سجل كل منهما 31 هدفًا.

ويحتل حاليًا السويدي زلاتان إبراهيموفيش والتشيلي أليكسيس سانشيز والإسباني دييغو كوستا المركز الرابع في ترتيب جائزة ” الحذاء الذهبي” الأوروبي برصيد 28 نقطة، مناصفة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، اللذين يتصدران هدافي الدوري الاسباني، ومعهما المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي نجم نادي تورينو الإيطالي.

ويتربع على صدارة الهدافين المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم نادي بروسيا دورتموند الألماني برصيد 32 نقطة، بعدما سجل في الدوري الألماني 16 هدفاً، يليه ثانياً الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي برصيد 30 نقطة بعد إحرازه لـ 15 هدفًا في الدوري الايطالي، ثم يحل ثالثاً كريستيان جيتكاير مهاجم نادي روزنبورغ برصيد 28.5 نقطة بعدما سجل 19 هدفاً في الدوري النرويجي الذي لا ينصف ضمن الدوريات الكبرى، إذ يعادل الهدف فيه نقطة ونصفًا فقط، وليس نقطتين مثلما تعتبر أهداف الدوريات الكبرى.

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