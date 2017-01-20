النمسا و ألمانيا تشددان الرقابة على الحدود

تعتزم ألمانيا والنمسا، تمديد العمل بفحص الهوية على المعابر الحدودية بينهما إلى أجل غير مسمى.

وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، إن هذا الإجراء مطلوب، بسبب عدم تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل كافٍ حتى الآن، وبسبب الوضع الإرهابي الحالي.

وجاء ذلك، عقب لقاء الوزير الألماني مع نظيره النمساوي فولفغانغ سوبوتكا اليوم الخميس في برلين.

وقال دي ميزير: «سنتخذ الإجراءات الخاصة بذلك أيضاً».

ومن المنتظر أن تناقش ألمانيا اتخاذ إجراء مشابه مع دول أخرى، مثل الدنمارك، خلال لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مالطا الأسبوع المقبل. (DPA)

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