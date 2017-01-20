بالفيديو .. أطنان من الحمم البركانية تفاجئ السياح في عرض البحر

بينما كان مجموعة من السياح يقومون بجولة على متن قارب بالقرب من شواطئ #هاواي، فوجئوا بأطنان من الحمم البركانية المنصهرة تتدفق من أحد الجبال القريبة وتصب داخل البحر.

على الرغم من تصدع جبل كاموكونا البركاني في هاواي في الحادي والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وانهيار جزء منه، لم يتوقف السياح عن ارتياد المكان والتجوال بالقوارب على الشواطئ القريبة من الجبل، بهدف إلقاء نظرة عليه عن قرب.

وتمكن أحد السياح من تصوير مقطع فيديو مدهش بهاتفه النقال لأطنان من الحمم البركانية المنصهرة وهي تتدفق وتصب في البحر على بعد أمتار قليلة من قاربهم.

وقال مصور الفيديو الكابتن شين توربين معلقاً على المشهد وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : ” كان ذلك مشهداً نادراً حقاً بالنسبة للسياح الذين تابعوه والدهشة تعلو وجوههم”.

وأضاف “في بداية الأمر شعر السياح بالرهبة والخوف، ولكن بعد لحظات بدأوا بإطلاق الصيحات والهتافات مبتهجين بما شاهدوه”.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، انهار جزء كبير من الجبل البركاني في نهاية الشهر الماضي، بسبب النشاط البركاني العنيف، ودمر منصة كبيرة للمشاهدة كان السياح يستخدمونها لمراقبة المناظر الطبيعية في المنطقة.

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