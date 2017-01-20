بالفيديو .. ” بطة ” شجاعة تتغلب على ” نمر “

أظهر تسجيل مصور مثير للدهشة، نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بطة شجاعة وهي تسبح في بركة على بعد أمتار قليلة من نمر مفترس.

ولم يظهر على هذه البطة أي علامات خوف من #النمر الذي كان يستعد لافتراسها في أية لحظة ، فبعد عدة لحظات من بداية الفيديو اقترب النمر كثيراً من البطة وحاول الانقضاض عليها ولكنه أخطأ الهدف.

واستمرت البطة بالسباحة إلى جانب النمر الذي حاول الانقضاض عليها عدة مرات ولكن دون جدوى، حيث كانت البطة تغطس في المياه كلما حاول النمر افتراسها ، وفي نهاية المطاف يئس النمر من المحاولة وأقر بالهزيمة، تاركاً البطة تستمع بالسباحة لوحدها.

عكس السير