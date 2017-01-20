بالفيديو .. عامل يعيد 150 ألف ريال لسعودي نسيها في سيارته

ضرب عامل يمني يعمل في محطة لخدمة السيارات على طريق الدمام الرياض، مثالاً للأمانة وحسن الخلق، حيث أعاد مبلغاً مالياً وقدره 150 ألف ريال لسعودي نسيه أسفل مقعد سيارته.

وأعرب السعودي صاحب السيارة ويدعى فيصل عن سعادته وامتنانه للشاب الأمين في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب، مادحاً نزاهة العامل الذي كان بإمكانه أن يأخذ المال دون علم أحد وفقاً لصحيفة تواصل السعودية ، لاسيما وأن صاحب السيارة لم يتذكر المبلغ إلا بعدما أعاده العامل له.

وشكر المواطن العامل والمسؤول عن المحطة على أمانتهم، وإعادة المبلغ له مثنياً على أمانتهم، مبيناً بأن هذا جاء إهمالاً منه ولو لم يجد هذا الشخص الأمين لضاع هذا المال.

عكس السير