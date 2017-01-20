الرئيسية » ورد الآن » بشار الأسد: #اليابان تعاني من العمى مثل العديد من دول الغرب التي لا ترتبط بأي علاقة مع #سوريا. لا يمكنها أن تلعب أي دور لأنها لا تعرف ما يحدث.
بشار الأسد: #اليابان تعاني من العمى مثل العديد من دول الغرب التي لا ترتبط بأي علاقة مع #سوريا. لا يمكنها أن تلعب أي دور لأنها لا تعرف ما يحدث.
2 دقيقتين مضت ورد الآن
عكس السير
قيم الخبر #سوريا.
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هاشتاغاليابان بشار الأسد سوريا