الرئيسية » ورد الآن » بشار الأسد: #اليابان تعاني من العمى مثل العديد من دول الغرب التي لا ترتبط بأي علاقة مع #سوريا. لا يمكنها أن تلعب أي دور لأنها لا تعرف ما يحدث.

بشار الأسد: #اليابان تعاني من العمى مثل العديد من دول الغرب التي لا ترتبط بأي علاقة مع #سوريا. لا يمكنها أن تلعب أي دور لأنها لا تعرف ما يحدث.

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