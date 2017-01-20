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بشار الأسد لقناة #TBS اليابانية: نعتقد أن #الأستانة سيكون على شكل محادثات مع المجموعات الإرهابية لوقف إطلاق النار والسماح لها بالانضمام للمصالحات

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

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