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بشار الأسد لقناة #TBS اليابانية: نعتقد أن #الأستانة سيكون على شكل محادثات مع المجموعات الإرهابية لوقف إطلاق النار والسماح لها بالانضمام للمصالحات
1 ساعة مضت ورد الآن
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اليابانية: نعتقد أن #الأستانة
سيكون على شكل محادثات مع المجموعات الإرهابية لوقف إطلاق النار والسماح لها بالانضمام للمصالحات" data-item_date="2017-01-20T09:30:25+00:00" data-engine="WordPress" data-plugin_v="2.3.2" data-prx="https://www.aksalser.com/news/wp-admin/admin-ajax.php?action=likebtn_prx" data-event_handler="likebtn_eh" >
هاشتاغالأستانة بشار الأسد