بعد أن هزم ميليشيات النظام و روسيا فيها .. تنظيم ” داعش ” يدمر آثاراً جديدة في تدمر ( صور )

دمر تنظيم داعش اثارا جديدة في مدينة تدمر الاثرية، وفق ما قال مدير عام الاثار والمتاحف السورية التابع للنظام مأمون عبد الكريم الجمعة لوكالة فرانس برس.

واوضح عبد الكريم في اتصال هاتفي مع فرانس برس “دمر تنظيم الدولة الاسلامية كما تلقينا من اخبار منذ عشرة أيام التترابيلون الاثري وهو عبارة عن 16 عمودا”.

واضاف “كما اظهرت صور اقمار اصطناعية حصلنا عليها امس من جامعة بوسطن اضرارا لحقت في واجهة المسرح الروماني”.

واوضح عبد الكريم أن “التترابيلون عبارة عن 16 عمودا اثريا بينها واحد اصلي و15 آخرين تمت اعادة اعمارهم وتتضمن اجزاء من تلك الاصلية”.

واستولى تنظيم داعش في 11 كانون الاول مجددا على مدينة تدمر الثرية، وذلك بعد اكثر من ستة اشهر على سيطرة ميليشيات النظام وروسيا عليها.

وكان التنظيم استولى المرة الاولى على تدمر في ايار 2015، وارتكب طوال فترة سيطرته عليها اعمالا وحشية، بينها قطع رأس مدير الاثار في المدينة خالد الاسعد (82 عاما)، كما دمر اثارا عدة بينها معبدي بعل شمسين وبل.

وارتكب التنظيم ايضا وقتها عملية اعدام جماعية لـ25 عنصراً من جيش بشار الأسد على المسرح الروماني.

واعرب عبد الكريم عن خوفه من المستقبل طالما بقي تنظيم الدولة الاسلامية في المدينة، وقال : “قلنا منذ اليوم الاول ان هناك سيناريو مرعب ينتظرنا”، مضيفا “عشنا الرعب في المرحلة اللاولى، ولم اتوقع ان تحتل المدينة مرة ثانية”.

واضاف “معركة تدمر ثقافية وليست سياسية (…) لا افهم كيف قبل المجتمع الدولي والاطراف المعنية بالازمة السورية ان تسقط تدمر”.

وكان النظام استجلب إلى جانب القوات الروسية، ميليشيات من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان بهدف استعادة السيطرة على تدمر، وقام بوضع لافتات على الحواجز بـ 4 لغات، لضمان سهولة التفاهم بين عناصر ” الجيش العربي السوري “.

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