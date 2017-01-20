تراجع حالات الانتحار في اليابان لأدنى مستوى منذ 22 عاماً

انخفض عدد حالات الانتحار في اليابان العام الماضي بنسبة 9.4% مقارنة بالعام السابق له إلى 21 ألفا و764 حالة، بحسب ما ذكرته هيئة الشرطة الوطنية اليوم الجمعة.

ويمثل ذلك أدنى عدد منذ 22 عاماً، وذكرت الهيئة أن عدد المنتحرين انخفض للعام السابع على التوالي، وانخفض العدد الإجمالي للمنتحرين عن 22 ألف شخص للمرة الأولى منذ عام 1994، وكان 69% من المنتحرين في 2016 من الرجال.

وقال خبراء إن هذا التراجع يعزى إلى جهود النشطاء والجماعات المدنية ومسؤولي الحكومات المحلية.

واليابان بها أحد أعلى معدلات الانتحار في العالم، فخلال الفترة من 1998 حتى 2001 انتحر أكثر من 30 ألف شخص سنويا، ووصل عدد حالات الانتحار إلى الذروة في عام 2003 مع انتحار 34 ألفاً و 427 شخصا. (DPA)

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