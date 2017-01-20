ترامب في أول تصريح له كرئيس : سأقضي على الإرهاب الإسلامي المتطرف

وضع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مكافحة التطرف الاسلامي في صلب سياسته الخارجية مع بداية توليه مهامه الجمعة، حيث تعهد العمل مع حلفاء بلاده للقضاء على تهديدات الجهاديين.

وقال في خطاب التنصيب “سنعزز التحالفات القديمة ونشكل تحالفات جديدة ونوحد العالم المتحضر ضد الارهاب الاسلامي المتطرف الذي سنزيله تماما من على وجه الارض”.

وسبق ترامب في مكافحة التطرف كل من الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك اوباما.

وتعهد ترامب كذلك في خطابه بتشكيل تحالفات جديدة ضد الارهاب ملمحا الى نيته العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (AFP)

عكس السير