تركيا : ترامب سيحل مشكلة دعم الوحدات الكردية .. و ” درع الفرات ” إلى الرقة بعد الباب

قال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، إن “تركيا تؤمن بأنَّ ترامب سيبث طاقة جديدة في مكافحة الإرهاب وسيجد حلاً لمشكلة “ب ي د /ي ب ك” الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا”.

جاء ذلك في حديثه لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الجمعة في العاصمة واشنطن، الذي يوجد فيها لحضور مراسم استلام دونالد ترامب رئاسة البلاد من الرئيس الحالي باراك أوباما.

وأشار جاويش أوغلو الى أنَّ الذين نفذوا العمليات الإرهابية في أنقرة وإسطنبول جاؤوا من معسكرات “ي ب ك/ب ي د” في سوريا، قائلاً: إن أمريكا ربطت نفسها بتنظيم “ي ب ك”، هل يُعقل أن يضع تنظيمٌ إرهابيٌ السياسةَ الخارجيةَ لدولةٍ كبيرةٍ كالولاياتِ المتحدةِ الأمريكية في مأزق ؟ “.

وأكد وزير الخارجية التركي أنَّ عملية درع الفرات ستتجه بعد مدينة الباب إلى مدينة الرقة، وستواجه “ب ي د” إن وقفت في طريقها، قائلاً “نحن على ثقة بأن ترامب سيأتي بطاقة جديدة في محاربة تنظيم داعش، وسيجد حلاً لهذه المشكلة ” ( في إشارة للدعم الأميركي لـ “ب ي د”).

وصرح جاويش أوغلو بأن بلاده تتطلع من إدارة ترامب تحقيق أمرين، أولهما إعادة زعيم منظمة فتح الله غولن إلى تركيا، والثانية قطعها لتعاونها مع تنظيم “ب ي د”، مؤكداً في الوقت نفسه على ثقته بأن العلاقات التركية الأمريكية ستتطور في المرحلة القادمة. (ANADOLU)

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