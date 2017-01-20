تركيا تكشف عن عدد الأطفال السوريين الذين ولدوا على أراضيها منذ خمسة أعوام و نصف العام

كشفت مصادر في وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، أن النساء السوريات، اللاتي لجأن إلى تركيا وضعن أكثر من 177 ألف طفل على مدار 5 أعوام ونصف العام.

وأوضحت أنّ عدد حالات الولادة لدى اللاجئين السوريين منذ بدء توافدهم إلى الأراضي التركية، بلغ 177 ألفًا و568 حالة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنّ قرابة 3 مليون سوري ممّن يخضعون لقانون الحماية المؤقتة يستفيدون من الخدمات الصحية مجاناً، عبر كافة المستشفيات الحكومية المنتشرة في أرجاء البلاد.

المصادر ذاتها ذكرت أنّ تركيا أنشأت 65 مركزاً صحياً متخصصاً لتقديم الخدمات الطبية لللاجئين السوريين، وأنّ وزارة الصحة تعمل على تأسيس 500 مركز إضافي في كافة أنحاء البلاد؛ بهدف تسهيل عملية تقديم الخدمات الطبية للاجئين السوريين.

وخلال الفترة الممتدة من 29 أبريل/نيسان 2011 إلى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، استقبلت المستشفيات والمراكز الصحية التركية أكثر من 20 مليون حالة مرضية من اللاجئين السوريين، منهم نحو 968 ألفاً أمضوا أكثر من ليلة في تلك المراكز.

كما خضع 824 ألف و796 لاجئ سوري لإجراء عمليات جراحية، إضافة إلى دخول 35 ألف و671 جريحاً من الأراضي السورية إلى المستشفيات التركية. (ANADOLU)

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