حلب : العشرات من عناصر ” فتح الشام ” ضحية لقصف طائرات يعتقد أنها روسية

راح اكثر من 40 عنصرا من جبهة فتح الشام ليل الخميس ضحية غارات استهدفت معسكراً لهم في ريف حلب، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “استهدفت طائرات حربية لم يعرف ما اذا كانت روسية او تابعة للتحالف الدولي ليل الخميس معسكرا لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في جبل الشيخ سليمان في ريف حلب الغربي”، ما اسفر عن مقتل “اكثر من 40 عنصرا من الجبهة”.

واشار عبد الرحمن إلى “عدد القتلى مرشح للارتفاع بشكل كبير نتيجة سقوط عشرات الجرحى في صفوف فتح الشام، بعضهم في حالات خطرة”.

وارتفعت بذلك حصيلة قتلى جبهة فتح الشام جراء غارات استهدفت مقار لها في شمال سوريا الشهر الحالى الى حوالي مئة عنصر، بينهم قياديون، وفق المرصد.

واشار مدير المرصد إلى مقتل ثلاثة عناصر من حركة نور الدين الزنكي، المنضوية في تحالف جيش الفتح مع جبهة فتح الشام، في القصف الجوي ذاته ليل الخميس.

ورجح المتحدث العسكري باسم حركة نور الدين زنكي عبد السلام عبد الرزاق على حسابه على تويتر ان تكون طائرات حربية “روسية” استهدفت الحركة، مشيرا إلى أن القصف طال موقعا لها في البداية ومن ثم آخر لـ”فتح الشام”.(AFP)

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