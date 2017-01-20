دراسة : الساونا تساعد في الحفاظ على صحة المخ

خلصت دراسة فنلندية إلى أن التردد على الساونا بشكل منتظم يمكن أن تساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر وكذلك الوفاة بأمراض القلب.

ووجد باحثون بجامعة إيسترن فينلاند علاقة بين التردد على الساونا وأمراض الذاكرة بعد متابعة أكثر من 2300 رجل فنلندي في منتصف العمر لمدة 20 عاما.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين يترددون على الساونا من أربع إلى سبع مرات أسبوعيا أقل عرضة بنسبة 66% للإصابة بالخرف وأقل عرضة بنسبة 65% للإصابة بالزهايمر من أولئك الذين يذهبون للساونا مرة واحدة أسبوعيا.

وقال ياري لوكانين كبير الباحثين وأستاذ الطب الإكلينيكي بجامعة إيسترن فينلاند “أخذنا في الاعتبار عوامل أخرى في نمط الحياة مثل النشاط البدني والعوامل الاقتصادية والاجتماعية… هناك تأثير مستقل للساونا على تلك النتائج.”

ولاحظ أن الدراسة أشارت فقط لوجود ارتباط بين الساونا وأمراض الذاكرة وأنه ينبغي تجسيد النتائج من خلال مزيد من الدراسات على فئات عمرية مختلفة وعلى جنسيات أخرى وعلى نساء.

ومع ذلك خلصت النتائج التي نشرتها دورية (إيدج اند إيدجينج) إلى أن الفوائد الصحية للساونا قد تمتد من القلب إلى المخ. (REUTERS)

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