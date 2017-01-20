دييغو كوستا يضع شرط تعجيزي للبقاء في تشيلسي

يتواصل مسلسل اللاعب الدولي الإسباني #دييغو_كوستا، حول مستقبله مع فريقه الحالي تشيلسي الإنكليزي، حيث تناولت الحلقة الجديدة، قيمة الراتب الأسبوعي الذي طلبه المهاجم المثير للجدل، قصد البقاء في صفوف النادي اللندني.

وبعد العرض المغري الذي تلقاه دييغو كوستا للانتقال لنادي تيانجين الصيني، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، براتب خيالي يصل إلى 30 مليون يورو سنوياً بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، وبعد توتر علاقته مع مدرب الفريق، الإيطالي أنطونيو كونتي، فإنّ صحيفة “ذا صن” البريطانية، أفادت أن كوستا قد وافق على هدنة مؤقتة مع إدارة تشيلسي ومدربه ، بشرط فتح باب المفاوضات حول تجديد عقده وزيادة الأجر الأسبوعي.

وأوضحت “ذا صن” أن كوستا طلب من إدارة تشيلسي مضاعفة راتبه الأسبوعي ليصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، كشرط رئيسي للبقاء في الفريق وعدم الرحيل في “الميركاتو” الصيفي المقبل.

وأشارت ذات الصحيفة البريطانية أن نادي تشيلسي على استعداد لتقديم عرض جديد للاعب ذو الأصول البرازيلية، لمدة خمس سنوات قادمة مع راتب أسبوعي يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة لمكافآت أخرى حول أداء دييغو كوستا.

الجدير بالذكر أنّ دييغو كوستا كان قد انضم لتشيلسي في صيف 2014، قادماً من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

عكس السير