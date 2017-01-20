زيمبابوي : صاعقة تضرب شجرة و تقتل 6 مشيعين احتموا تحتها

في حادث مؤسف، لقي ستة أشخاص مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون بعدما ضربت صاعقة قوية شجرة كانوا يقفون تحتها أثناء حضورهم مراسيم جنازة شقيقة زعيم قريتهم في #زيمبابوي.

وفي التفاصيل ، أثناء حضور مجموعة من المشيعين لإحدى الجنازات في مقاطعة بينغا، جنوب زيمبابوي، ضربت المكان عاصفة رعدية قوية أجبرتهم على الاحتماء تحت شجرة كبيرة ، ولكن حال هؤلاء المشيعين كان كالمستجير من الرمضاء بالنار، حيث تحول ملجأهم تحت الشجرة إلى نقمة عوض أن يكون نعمة.

فبعد أن ظنوا بأنهم بمأمن من الأمطار والرعود، ضربت صاعقة قوية الشجرة التي يقفون تحتها، وحولتها إلى كتلة من اللهب، ما أدى إلى مقتل ستة منهم على الفور، بينما أصيب ثلاثة آخرون بحروق متفاوتة الشدة.

وقال زعيم القبيلة سياتشيلابا معلقاً على الحادث “تعرض كوخي لصاعقة أخرى ولكن أحداً لم يصب بأي أذى في الحادث. ما حدث في جنازة شقيقتي كان أمراً مأساوياً بالفعل”.

وقالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى بينغا لتلقي العلاج من حروق أصيبوا بها جراء الحادث، وبحسب تقارير الأطباء فإنهم سيتماثلون للشفاء التام قريباً.

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