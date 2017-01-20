صحيفة ألمانية : آفاق مستقبلية تنتظر شاباً سورياً لاجئاً نجح بالحصول على عمل في صالون حلاقة ألماني

قالت صحيفة “نوي فيستفيلشي” الألمانية، إن لاجئاً سورياً بدأ العمل في أحد صالونات تصفيف الشعر ببلدة بادن غربي #ألمانيا ، وأن آفاقاً مستقبلية بانتظاره.

ففي بادئ الأمر، منحت السيدة بيترا لوشيه أغنبرغر صاحبة صالون تصفيف الشعر “هير باي هارلكن” فرصة التدريب لديها ثم تم توظيف “سامر حسن” في الصالون كمصفف شعر للرجال لفترة غير محددة.

وقد أثبت الشاب السوري (20 عاماً) كفاءته حيث كان يعمل بمعدل 20 ساعة أسبوعياً، كما أنه يتقن اللغة الألمانية.

أما عن حلمه، فقد أعرب حسن، بحسب ما ترجم عكس السير، عن رغبته بامتلاك صالون حلاقة خاص في المستقبل.

ونقلت الصحيفة عن أغنبرغر قولها إنها ممتنة وراضية تمام الرضا عن إتقانه للمهنة واللغة، وأشارت إلى أن مشرفة اللاجئين في المدينة كانت صلة الوصل بينها وبينه.

وختمت الصحيفة بالقول، إن عمل سامر تطلب موافقة السلطات، ولم يكن هذا الأمر صعباً أو معقداً، ولم يحتج لفترة طويلة.

عكس السير