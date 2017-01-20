علماء أمريكيون : عام 2016 كان الأكثر دفئاً على الإطلاق

قال علماء بالحكومة الأمريكية إن عام 2016 كانت الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل درجات #الحرارة عام 1880. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تحطيم الرقم القياسي العالمي لدرجات الحرارة.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) إن متوسط درجات الحرارة العالمية كان أكثر دفئاً بنحو 0.99 درجة مئوية من متوسط منتصف القرن الـ20.

وقال جافين شميدت، مدير “معهد جودارد” لدراسات الفضاء التابع لـ”ناسا” في بيان إن “عام 2016 هو العام القياسي الثالث على التوالي في هذه السلسلة .. نحن لا نتوقع عاماً قياسياً في كل عام، ولكن الاتجاه المستمر طويل المدى من الدفء واضح”.

وفي عام 2015، تجاوزت درجة الحرارة السنوية على سطح الكرة الأرضية الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2014 بأكثر من 0.1 درجة مئوية، حسبما قالت (نوا) آنذاك.

وقالت الوكالتان إن ظاهرتي “النينو” والنينا” اللتين تؤثرا في الظروف الجوية في جميع أنحاء العالم عبر التيار المتدفق المتغير والتيارات المحيطية، لعبتا دورا في التغيرات قصيرة المدى في متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

وارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض 1.1 درجة مئوية منذ أواخر القرن الـ19، وأرجعت الوكالتان السبب في ذلك إلى حد كبير إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون وغيره من الانبعاثات التي يتسبب فيها الإنسان في الجو. ( DPA )

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