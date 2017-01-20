لاعبو ريال مدريد مستاؤون من كريستيانو رونالدو

فجّر صحفي سباني شهير مفاجأة كبيرة، ادعى من خلالها وجود حالة الاستياء بين لاعبي نادي #ريال_مدريد تجاه زميلهم والنجم الأول للفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب الهزيمتين اللتين مني بهما النادي الملكي في مباراتيه الأخيرتين.

وادعى باكو غارسيا،خلال البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير “تشيرينيخو”، حصوله على معلومات من داخل غرفة تغيير الملابس لنادي ريال مديد تفيد بأنّ “لاعبي الفريق يرون أن رونالدو قد أصبح عبء عليهم وليس حلاً كما كان في السابق”.

وأضاف الصحفي غارسيا وفق ما نقلت صحيفة إيلاف أنّ هناك حالة غضب سادت لاعبي الريال ” لأنّ رونالدو أصبح يفقد الكثير من الكرات”.

وفي سياق ذي صلة، رأت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، المقربة من نادي برشلونة، أنّ الأداء الضعيف لرونالدو قد أثر بشكلٍ مباشرٍ على الهزيمتين الأخيرتين لريال مدريد، وتسبب في زيادة حدة الانتقادات تجاه النجم البرتغالي الذي توّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2016.

يُشار أنّ نادي ريال مدريد قد تلقى هزيمتين اثنتين في أقل من أسبوع ، وبنفس النتيجة (1-2) الأولى أمام اشبيلية برسم الدوري الإسباني لكرة القدم، والثانية أمام سيلتا فيغو في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

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