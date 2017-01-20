لافروف : هناك تطورات إيجابية لتسوية الأزمة السورية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المرحلة الراهنة شهدت تحقيق تطورات إيجابية لتسوية الأزمة السورية.

جاء ذلك خلال كلمة له، في افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري لمنظمة شنغهاي للتعاون في موسكو، الجمعة، قيم خلالها الوضع الراهن لحل الأزمة السورية.

وأضاف الوزير الروسي أن الجميع الآن يؤيد إيجاد حلّ، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي، والحوار الوطني العام، والوسائل السلمية.

وأشار لافروف: “حدثت تطورات إيجابية على صعيد حل الأزمة. لذلك، فإننا نرى أن المفاوضات التي ستعقد في أستانة، سوف تشكل مساهمة هامة من أجل إعداد الحلول والتمهيد للاجتماع الموسع الذي سوف يعقد في جنيف، فبراير/ شباط المقبل، بهدف تحقيق حل سياسي شامل”. (ANADOLU)

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