مانشستر سيتي يقدم نجمه الجديد غابرييل جيسوس

قدم نادي #مانشستر_سيتي لكرة القدم رسمياً على ملعب الاتحاد، مهاجمه الجديد البرازيلي غابرييل جيسوس، الذي وقع مع النادي الإنكليزي الصيف الماضي لمدة 5 مواسم.

وكان مان سيتي تعاقد مع جيسوس (19 عاماً) الصيف الماضي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، قادماً من بالميراس البرازيلي، الذي استكمل معه موسم 2016 وتوج بالدوري المحلي.

وقال النجم البرازيلي الصاعد، الذي قاد منتخب بلاده الصيف الماضي للتتويج بذهبية أولمبياد ريو للمرة الأولى في تاريخها، في تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه الجديد: “أرغب في الفوز ببطولات ومانشستر سيتي ناد معتاد على الفوز”.

وأردف جيسوس: “مان سيتي ناد ينافس على اللقب في كافة البطولات التي يشارك بها، بالإضافة إلى وجود المدير الفني بيب غوارديولا ولاعبي الفريق، كانت من العوامل التي دفعتني للانضمام”.

ويعد جيسوس، اللاعب السابع الذي يتعاقد معه النادي الإنكليزي منذ تولي المدير الفني الإسباني تدريب الفريق الصيف الماضي بعد كل من جون ستونز (إيفرتون) وإلكاي غوندوغان (بروسيا دورتموند) وليروي ساني (شالكه) وكلاوديو برافو (برشلونة) ونوليتو (سلتا فيغو) ومارلوس مورينو (أتلتيكو ناسيونال المعار حالياً لديبورتيفو لا كورونيا).

من جانبه، قال المدير الرياضي للفريق الإنكليزي، الإسباني تشيكي بيغرستاين: “غابرييل لاعب يتميز بطريقة فنية للغاية وكانت هناك مجموعة من أهم الأندية في أوروبا تتابعه، ونحن سعداء بأنه قرر التوقيع لسيتي”.

وقد يشارك المهاجم البرازيلي في مباراة مان سيتي أمام توتنهام السبت المقبل، في الجولة الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز. ( EFE )

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