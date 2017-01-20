مانشستر يونايتد يوافق على بيع الهولندي ديباي إلى أولمبيك ليون الفرنسي

وافق نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي على بيع لاعبه الهولندي ممفيس ديباي إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وتبلغ قيمة الصفقة 16 مليون جنيه استرليني (حوالي 19.6 مليون دولار) وترتفع إلى 21.7 مليون جنيه استرليني من خلال حوافز إضافية حال تأهل ليون إلى دوري أبطال أوروبا وحصول ديباي على عقد جديد.

وسجل المهاجم الهولندي، 22 عاما، سبعة أهداف في 53 مباراة شارك فيها منذ انضمامه للنادي الإنكليزي من أيندهوفن، في صفقة بقيمة 31 مليون جنيه استرليني في مايو/ أيار 2015.

ويحتل أولمبيك ليون المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، خلف المتصدر موناكو بحوالي 11 نقطة، وتفصله 8 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثالث.

وشارك ديباي في 8 مباريات مع يونايتد هذا الموسم وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ، لكنه ظهر لـ8 دقائق فقط منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

واحتل المهاجم الهولندي صدارة هدافي الدوري الهولندي الممتاز موسم 2014-2015، وانتقل إلى الفريق الإنكليزي في ظل إدارة لويس فان غال ، ويعد ديباي أخر اللاعبين الكبار الذين قرر المدرب الحالي جوزيه مورينيو بيعهم، وكان قد جلبهم فان غال.

وسبقه المهاجم الأرجنتيني أنجيل دى ماريا، الذي استعان به فان غال في أغسطس / أب 2014 في صفقة كلفت النادي 59.7 مليون جنيه استرليني، ثم بيع إلى باريس سان جيرمان مقابل 44.3 مليون استرليني بعد عام واحد.

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