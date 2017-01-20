مجوهرات كيم كاردشيان المسروقة تم صهرها و إعادة تشكيلها و بيعها

ذكرت تقارير أن مصدراً بالشرطة الفرنسية قال إن المجوهرات التي تمت سرقتها من نجمة تلفزيون الواقع #كيم_كاردشيان تم صهرها وإعادة تشكيلها وبيعها.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن من بين المجوهرات التي تم صهرها خاتم خطوبتها الذي تقدر قيمته بـ3.5 مليون جنيه استرليني.

وكانت كيم تعرضت لحادث سرقة في شقتها الفندقية في باريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تمت سرقة مجوهرات خاصة بها تقدر قيمتها بـ 8.5 مليون جنيه استرليني.

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على تسعة رجال وسيدة لصلتهم بحادث السرقة، ويجرى التحقيق معهم الآن.

وقال جيرومي جيلوشون، رئيس اتحاد تجار المجوهرات الفرنسيين “السارقون يقومون بفصل الأحجار عن المعدن” ، وأضاف “بعد ذلك يقومون بصهر المعدن، ثم يغيرون شكل الأحجار لكي لا يتم التعرف عليها”.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تتوجه كيم إلى باريس قريباً، لكي تطلع على سير التحقيقات. ( DPA )

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