ميركل تعتزم زيارة تركيا الشهر المقبل

تعتزم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إجراء زيارة عمل إلى العاصمة التركية أنقرة في الأسبوع الأول من فبراير/شباط المقبل.

وقالت مصادر دبلوماسية، للأناضول، إن أجندة ميركل في أنقرة تتضمن أزمة اللاجئين وقضايا إقليمية والتعاون في مكافحة الإرهاب والاقتصاد.

ومن المتوقع أن تعقد ميركل اجتماعًا ثنائيًا مع نظيرها التركي بن علي يلدريم، لتترأس معه فيما بعد مباحثات الوفدين الألماني والتركي.

وبحسب المصادر الدبلوماسية ذاتها، فمن المنتظر أن يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المستشارة الألمانية في أنقرة.

ويُشكّل التعاون لحل أزمة اللاجئين أهمية بالغة بالنسبة لميركل المرشحة لرئاسة الوزراء الألمانية في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أيلول/سبتمبر المقبل.

وعانت ميركل من مأزق سياسي على خلفية وصول نحو 890 ألف لاجئ إلى البلاد خلال العام 2015، لكنها شعرت بالارتياح عقب الاتفاق التركي الأوروبي.

وساهم الاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين في خفض تدفق اللاجئين إلى ألمانيا بنسبة 70 بالمئة خلال العام 2016، ليتراجع العدد إلى 280 ألفًا.

كما يُعد التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب من أهم القضايا التي يُنتظر مناقشتها بين الجانبين التركي والألماني خلال زيارة ميركل.

وتطالب أنقرة برلين بمنع نشاطات منظمة “بي كا كا” الإرهابية في الأراضي الألمانية، وخاصة فيما يتعلق بأعمال الترويج وجمع الدعم المالي.

كما تنتظر الحكومة التركية في السياق ذاته خطوات ملموسة من المستشارة الألمانية التي تعهدّت في زيارتها السابق بالتعاون الوثيق لمكافحة المنظمة الإرهابية.

من جهة أخرى، أكّدت المصادر الدبلوماسية أن وفدًا ألمانيًا رفيعًا برئاسة وكيلة وزارة الداخلية ايميلي هابر، سيزور تركيا بالتزامن مع زيارة ميركل لمناقشة القضايا الأمنية. (ANADOLU)

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