نجم مانشستر يونايتد السابق يرفض تدريب منتخب النرويج

رفض المهاجم الدولي النروجي السابق أولي غونار سولسكيار تدريب منتخب بلاده لكرة القدم، مفضلاً البقاء مع مولده فريق بداياته.

ولا يزال منتخب النروج من دون مدرّب منذ استقالة بير-ماتياس هوغمو في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بسبب سوء النتائج.

وقال سولسكيار (43 عاماً)، الذي يشرف على فريق مولده منذ 2015، أمس (الخميس) للتلفزيون النروجي بعد محادثات مع المسؤولين في إتحاد كرة القدم “سأبقى هنا”.

وأضاف “لدي عملي وأنا سعيد به، وأعطيت كلمتي بأنني سأبقى هنا”.

وكان سولسكيار صاحب الهدف القاتل الذي منح فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999.

وسبق أن رفض النروجي الآخر ستايل سولباكن، مدرّب كوبنهاغن الدنماركي، الإشراف على منتخب بلاده أيضاً.

وأجرى الإتحاد النروجي اتصالات أيضاً مع الأميركي بوب برادلي المقال أواخر الشهر الماضي من تدريب، سوانسي سيتي الويلزي المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويحتل منتخب النروج المركز قبل الأخير في ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا. (AFP)

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