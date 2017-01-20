هولندا : أوترخت تبدأ عملية إدماج اللاجئين ابتداء من مراكز اللجوء تفادياً لخسارة الوقت و الـ ” لا مبالاة “

قالت صحيفة “فولكس كرانت” الهولندية، إن 16 بلدية في مقاطعة أوترخت وقعت يوم الأربعاء الماضي اتفاقاً لبدء العمل المكثف لإدماج اللاجئين ومساعدتهم في الحصول على عمل.

وقد بدأت البلديات بتقديم دروس للغة وتدريب مهني وخبرات عملية للاجئين.

وبحسب ما قالت البلديات فإن واحداً من أصل ثلاثة لاجئين لديه عمل، فيما يعتمد الغالبية على المعونة الشهرية المقدمة من الحكومة.

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه بسبب كثافة اللاجئين في السنوات الماضية توجب أن يتم بذل المزيد من الجهد لتوفير فرص عمل للقادمين الجدد وإلا سيكون هؤلاء عاطلون عن العمل لفترات طويلة.

وتريد البلديات أن يتعلم القادمون الجدد اللغة الهولندية بسرعة.

وقال متحدث باسم البلديات : “لقد تمت الدعوة لأن يبدأ دمج اللاجئين لمنع خسارة الوقت ومنع لا مبالاة اللاجئين بسبب انتظارهم في مراكز الاستقبال”.

وقد تم بالفعل البدء ببرنامج الاندماج وسينظر في مواهب اللاجئين وطموحاتهم لتسريع الحصول على نتائج مثمرة.

عكس السير