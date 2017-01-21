ألمانيا : السجن للاجئ سوري حاول شراء ” كلاشنكوف ” عبر لاجئ سوري آخر في النمسا !

قالت صحيفة “أوسبورغر ألجماينه” أن محكمة حكمت يوم الأربعاء الماضي على شاب سوري بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، لرغبته بشراء بندقية من نوع كلاشنكوف في مدينة بابنهاوزن وسط ألمانيا.

كما حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة أربع أسابيع بحسب قانون الأحداث.

وأضافت الصحيفة أن الشاب حاول إغواء شاب سوري آخر بالمال وطلب منه شراء بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف في سالزبورغ في النمسا، وجلب السلاح عبر الحدود وتسليمه له.

وعرض عليه 50 ألف يورو مقابلة العملية منها 10 آلاف يورو كأجور “سمسرة” شراء السلاح.

وذكرت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المتهم تعرّف على الشاب الآخر في إحدى المدارس في ليبيا والتقيا مع بعضهما البعض بالصدفة في ميونيخ، وفي ربيع عام 2016، اتصل المتهم باشاب عبر فيسبوك وطلب منه شراء السلاح.

وتابعت الصحيفة أن الشاب الآخر رفض الصفقة وأبلغ الشرطة عنه، على الرغم من تلقيه تهديداً بالقتل من المتهم، حيث قال له : “إذا عرفت الشرطة بما قلته لك فسوف تطير رقبتك”.

وأضاف الشاب في المحكمة أنه سأل المتهم وقتها لماذا يريد حيازة هذا السلاح، فأجاب المتهم : “هذا الأمر لا يخصك”.

وقالت الصحيفة إنه من خلال التحقق من الرسائل بين الشابين، تبين أن المتهم أراد على ما يبدو تسليم السلاح لطرف ثالث، ولم توضح المحكمة ما إذا كان الطرف الثالث له خلفية إرهابية أم لا.

وأضافت أن السؤال المطروح هو : لماذا لجأ المتهم بالتحديد إلى الشاب الآخر.

وقال الشاهد في المحكمة : “ليس لدي أية اتصالات أو معارف في مدينة سالزبورغ ولا حتى كان في نيتي الذهاب إلى هناك”.

وأضاف الشاهد أن المتهم قام بتشغيل فيديو أمامه يظهر كيف يتم إطلاق النار باستخدام بندقية كلاشنيكوف وقال له : “إذا أعجبك هذا ، اتصل بي”، وذكر أنه لم يقم برد فعل ولكن المتهم اتصل به عبر فيسبوك بعد فترة وطلب منه شراء السلاح.

واعترف المتهم بطلب شراء السلاح لكنه لم يتفوه بأي كلمة عندما سئل ماذا يريد أن يفعل بالسلاح.

أما ما زاد من علامات الاستفهام حول المتهم فهو العثور على صور في جهازه المحمول تظهره في مدينة زيوريخ في سويسرا ومعه نقود فنزويلية قيمتها حوالي 12 ألف يورو، وعندما سأله القاضي عن المال ، أجاب المتهم أنه أراد مقايضة للمال الذي يعود لملياردير سوري باليورو ولكن الأمر لم ينجح.

وقالت الصحيفة أن القاضي عندما سمع الجواب من المتهم، قال مدمدماً : “هذا هراء.. هناك أمر غريب يحدث وهذا مخيف”.

وأضاف القاضي للمتهم : ” أنت تعاني من الثقة المبالغة في النفس .. عندما يريد سوريّ سلاح كلاشينكوف هذه الأيام، فهذه ليست دعابة على الإطلاق”.

عكس السير