ألمانيا : الشرطة تنقل لاجئاً سورياً هدد بالانتحار بعد اعتقاله إلى المشفى

قامت الشرطة في مدينة “ريغينسبورغ” بولاية بافاريا في ألمانيا باعتقال شاب سوري، وإحضاره إلى المشفى بعد تهديده بالانتحار.

صحيفة “فوخن بلات” قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن دورية شرطة كانت تتجول في شارع “كومربروكر شتراسه” عندما لاحظت الشاب (22 عاماً) واشتبهت به.

وبعد التدقيق في أوراقه الثبوتية تبين أنه سوري وضبط معه مغلفان يحتويان على “خلطة أعشاب” محظورة.

وقامت بتكبيل الشاب ما أدى إلى خروجه عن السيطرة، حيث بدأ بالضرب ولكم الشرطي في وجهه ما أدى إلى إصابته إصابة طفيفة.

وبعد الاعتقال هدد الشاب بالانتحار مما أودى إلى نقله لمشفى المدينة حيث وضع في العناية المشددة.

عكس السير