ألمانيا : محاكمة لاجئ سوري اغتصب فتاة ألمانية قاصر

قالت صحيفة “إكسبرس” الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي (18.01.17) إن لاجئاً سورياً اغتصب فتاة ألمانية قاصراً في مدينة بورنهايم غربي ألمانيا، يواجه عقوبة السجن لمدة عامين.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، وترجمها عكس السير، فإن الحادث وقع العام الماضي وبالتحديد في شهر شباط عام 2016 حيث كانت كلاوديا تزور مع أصدقائها لاجئاً سورياً (34 عاماً) كان يقيم حفلة في منزله.

وأثناء الحفلة شعرت كلاوديا بالصداع وذهبت إلى فراش المضيف لتنال قسطا من الراحة، وعندما استيقظت، قام السوري باغتصابها بعد أن غادر الجميع، لكنها قاومت فقام بصفعها على وجهها لتعود إلى منزلها غاضبة، بحسب الصحيفة.

وذهبت الفتاة إلى الشرطة رفقة والدتها، ليتم تحويلها إلى المشفى حيث تبين من خلال الفحوصات، وجود آثار للحيونات المنوية العائدة للمتهم.

وقال المتهم خلال محاكمته إنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات ولا يذكر أياً مما نسب إليه.

وختمت الصحيفة بالقول إن المتهم يواجه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عامين.

عكس السير