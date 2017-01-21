ألمانيا : ميركل تعتزم دراسة خطاب تنصيب ترامب باهتمام

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحكومتها، دراسة ما سيأتي في خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب باهتمام.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الجمعة في برلين، إنه سيجرى بعد ذلك بدء تعاون وثيق بين الحكومة الألمانية وقيادة ترامب الجديدة.

وأشار المتحدث إلى أن المستشارة ستفتتح متحف “باربريني” الجديد للفن في مدينة بوتسدام الألمانية خلال تنصيب ترامب مساء الجمعة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر، إن الخارجية الألمانية ستبدأ بسرعة شديدة مناقشة الموضوعات التي تمثل أهمية ملحة لها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأضاف: “نراهن على آذان مفتوحة للإدارة الجديدة”، مشيراً إلى أن هناك إشارات إيجابية على ذلك من واشنطن.

ولم يذكر المتحدث باسم الحكومة تفاصيل عن المحادثة الهاتفية التي جرت مساء الخميس بين ميركل والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، موضحاً أن المكالمة التي شارك فيها أيضاً زوج ميركل، يواخيم زاور، وزوجة أوباما، ميشيل، كانت ذات طابع شخصي، مشيراً إلى أن المحادثة جاءت تعبيراً عن التعاون المكثف على مدار ثماني سنوات بين حكومتي البلدين والتقدير الكبير الذي تكنه ميركل وزوجها لأوباما.

وبحسب بيانات البيت الأبيض، أعرب أوباما عن شكره على صداقة ميركل ومساعيها لتعميق العلاقات بين البلدين.

وأضاف البيت الأبيض أن أوباما يثمن حقيقة أن هذه المكالمة كانت آخر مكالمة يجريها كرئيس للولايات المتحدة مع رئيس حكومة أخرى، مشيراً إلى أن هذا أمر يتناسب مع ثماني أعوام من الصداقة والشراكة بين البلدين. (DPA)

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