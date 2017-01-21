ألمانيا : نصف المتوفيات و ربع المتوفين عام 2015 كانوا فوق سن الـ 85

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أن نحو نصف النساء اللاتي توفين عام 2015 في ألمانيا كن فوق سن ال85 عاماً، وأن ربع الرجال فقط هم الذين توفوا في هذا السن في العام ذاته.

وأشار المكتب إلى أن عدد الوفيات ارتفع إجمالا بنسبة 6.5% عام 2015 مقارنة بعام 2014 ،حيث بلغ عدد الوفيات في ألمانيا 925 ألفاً و200 شخص عام 2015.

وكان أكثر أسباب الوفاة عام 2015 حسب تقرير المكتب بهذا الشأن، الإصابة بأحد أمراض القلب والدورة الدموية، حيث أرجع خبراء الإحصاء 39% من حالات الوفاة أي 356 ألفاً و625 حالة وفاة إلى هذا السبب.

وقالت سيلفيا شيلو، الخبيرة بالمكتب، إن هذا السبب كان أكثر أسباب الوفاة بين كبار السن على وجه الخصوص، وإن 92% من المتوفين بلغوا سن 65 عاماً وأكثر.

وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن النوبات القلبية كانت من بين أسباب الوفاة، حيث توفي بسببها نحو 51 ألفا عام 2015 منهم 57% من الرجال.

وكانت أمراض السرطان ثاني أكثر أسباب الوفاة في ألمانيا عام 2015 بعد أمراض القلب والدورة الدموية، حيث كان ربع حالات الوفاة تقريباً أي 226 ألفاً و337 حالة بسبب أحد هذه الأمراض.

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