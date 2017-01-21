إنتر ميلان يستهدف خاميس رودريغيز تحسباً للموسم القادم

عاد الحديث مجدّداً عن امكانية رحيل اللاعب الدولي الكولومبي #خاميس_رودريغيز عن فريقه الحالي #ريال_مدريد الإسباني، لكن هذه المرة ليس في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بل في “الميركاتو” الصيفي القادم.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية، أنّ نادي إنتر ميلان، قد وضع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، على رأس قائمة اللاعبين المستهدفين تحسباً للموسم القادم (2017-2018).

وأوضحت صحيفة “توتو سبورت”، أنّ خاميس رودريغيز يريد، من جهته، أن يلعب بشكل منتظم في الموسم المقبل، قصد المشاركة رفقة منتخب بلده في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا.

وقالت ذات الصحيفة الإيطالية بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “كأس العالم يعد حدثاً لا يريد اللاعب الكولومبي أن يفوته بأي شكل من الأشكال، وبالتالي سيبحث عن فريق يضمن له المشاركة في المباريات”.

وتابعت: “إنتر ميلان سيكون مجبراً على شراء اللاعب بشكل نهائي، وبالتالي سيكلف خاميس رودريغيز البالغ من العمر 25 عاماً خزائن الأفاعي من 60 إلى 70 مليون يورو”.

وعلى الرغم من عدم اعتماد المدرب زين الدين زيدان على خاميس رودريغيز ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد، إلّا أنّ متوسط الميدان الكولومبي شارك في الموسم الجاري في 18 مباراة مع النادي الملكي في مختلف المسابقات المحلية والدولية، سجل خلالها 4 أهداف و قدم 10 تمريرات حاسمة.

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