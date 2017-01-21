السعودية تدرس منع إعلانات المشروبات الغازية في الأماكن العامة

يدرس المجلس الصحي السعودي بالتنسيق مع الجهات المعنية منع إعلانات #المشروبات_الغازية في الشوارع والأماكن العامة، وذلك بعد منع بيع المشروبات الغازية في المرافق الصحية بالمملكة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة الحياة ، أن المجلس أعدَّ خطة لمنع إعلانات المشروبات الغازية في الشوارع والأماكن العامة، تضمنت العديد من الأهداف والقرارات، التي سيتم تزويد وزارة الصحة السعودية بها لمناقشتها، من دون ذكر المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية كانت قد حظرت بيع المشروبات الغازية والحلويات داخل المستشفيات الحكومية كمساهمة لمكافحة السمنة، بناءً على الدراسات التي أكدت وجود علاقة بين المشروبات الغازية وزيادة الوزن والبدانة، والمشاكل الصحية المرتبطة بها.

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