السعودية : مسلحان يفجران نفسيهما بأحزمة ناسفة خلال عملية أمنية

نفذت قوات الأمن السعودية صباح السبت عملية أمنية بمحافظة جدة غربي السعودية.

وقالت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “نجحت عملية أمنية نفذتها قوات الأمن صباح اليوم في حيي الحرازات بمحافظة جدة ، والتي داهمت خلالها إرهابيين وتبادلت إطلاق النار معهم”.

وأشارت إلى أنه “وفقاً لمعلومات أولية أسفرت العملية عن انتحار اثنين من الإرهابيين بعد استخدامهما لأحزمة ناسفة”.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تفصيلياً عن العملية في وقت لاحق السبت، بحسب تغريدة لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية. (ANADOLU)

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