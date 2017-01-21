بالفيديو .. امرأة أمريكية تقيد طفلها بشريط لاصق و تثبته على الجدار

قامت امرأة أمريكية شابة (18 عاماً) بتصوير مقطع فيديو صادم لطفلها وبثه على فيس بوك، وهو مقيد بشريط لاصق ومثبت على الجدار.

واعتقلت الشرطة الأمريكية، شايلا رودولف بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تقيد طفلها بشريط لاصق وتثبته على الجدار لتتمكن من تنظيف المنزل.

وتظهر الشابة وهي تمازح طفلها المقيد والذي كان يجهش بالبكاء وتقول له “لديك أفضل أم في العالم” طبقاً لما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ووجهت شايلا رسالة إلى الأمهات “لا يمكنك أن تقومي بأي شيء في المنزل إن كان الأطفال حولك، لذا ما عليك إلا تقييدهم بشريط لاصق وتثبيتهم على الجدار كما فعلت أنا”.

وبعد مشاهدتها لمقطع الفيديو، قامت إحدى المتابعات بتقديم بلاغ للشرطة التي توجهت بدورها على الفور إلى منزل شيلا، وألقت القبض عليها بتهمة إساءة معاملة الطفل، ونقلته إلى مركز رعاية ريثما ينظر في أمر والدته، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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