بالفيديو .. ” كنغر ” غاضب يحتجز عائلة بريطانية داخل منزلها

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام حيوان #كنغر غاضب بمحاصرة عائلة بريطانية داخل منزلها في منطقة والان بمقاطعة فيكتوريا الأسترالية.

ويظهر الكنغر الغاضب وهو يوجه العديد من الضربات إلى باب المنزل الزجاجي بعنف، ما دفع المرأة التي كانت تصور الفيديو لإخلاء المدخل والتوجه إلى داخل المنزل هي وطفليها طبقاً لما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وكانت صاحبة المنزل تهم بمغادرة منزلها إلى العمل عندما وصل هذا الضيف الطارئ وحاول اقتحام منزلها.

وقالت صاحبة المنزل في تعليق لها على الحادث “كان الأمر مرعباً جداً، كنت برفقة طفليّ الصغيرين عندما سمعت ضربات متلاحقة على الباب، فهرعت لأستطلع الأمر وفوجئت بهذا الكنغر الضخم يحاول اقتحام منزلي”.

وأضافت “كنت أنوي أن أطلق طلقات تحذيرية باتجاه الكنغر ليبتعد عن المنزل، غير أن الجيران قاموا بهذه المهمة لحسن الحظ، وتمكنا من مغادرة المنزل في نهاية المطاف”.

عكس السير