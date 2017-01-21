بالفيديو .. لحظة إخراج ” ثعبان ” ضخم من محرك سيارة

في مشهد مريع، أظهر تسجيل مصور يحبس الأنفاس لحظة قيام رجلين تايلنديين بإخراج ثعبان ضخم من محرك سيارة، بعدما عثر عليه سائق السيارة ملتفاً حول المحرك.

ويظهر الرجلان المختصان بالتعامل مع الأفاعي، وهما يحاولان بكل ما لديهما من قوة إخراج الثعبان الذي بلغ طوله حوالي 4 أمتار، والذي لجأ إلى داخل السيارة طلباً للدفء، وللاحتماء من الأمطار التي تساقطت بغزارة على منطقة ناكون راتشاسيما التايلندية.

وكان سائق السيارة اكتشف وجود الثعبان تحت غطاء المحرك وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، واتصل بمختصين في التعامل مع الأفاعي لإخراج الحيوان الخطر من سيارته.

ونجح الرجلان في نهاية المطاف في السيطرة على الثعبان وإخراجه من مخبئه بعد محاولات عديدة مضنية قبل أن يقوما بإطلاقه في إحدى الغابات القريبة.

من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو الذي نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام، لقي رواجاً كبيراً وحصل على مشاهدات كبير وصل إلى عشرات الآلاف، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

عكس السير